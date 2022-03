Nafaâ Ennaifer : «Si l’État n’augmente pas les subventions des carburants, la hausse des prix sera de 175 millimes par litre»

Le membre de l’Institut arabe des chefs d’entreprises (IACE), Nafaâ Ennaifer, est revenu, ce jeudi 10 mars 2022, sur la hausse du prix du pétrole sur le marché international, et les répercussions que cela peut engendrer en Tunisie.

Intervenant sur Shems FM, Ennaifer a affirmé que si l’État tunisien n’augmente pas les subventions des carburants, la hausse des prix sera comprise entre 170 et 180 millimes par litre.

«Si le prix du baril de pétrole mondial demeure à 115 dollars et que le prix des céréales continue d’augmenter, notamment le blé et le soja, cela aura des effets importants et dangereux en Tunisie, notamment l’augmentation des prix de nombreux produits alimentaires», a-t-il ajouté.

le responsable a, par ailleurs, assuré que la situation économique est actuellement «très dangereuse», en raison de la guerre en Ukraine, appelant à éviter les conflits entre les différentes parties prenantes nationale et à appliquer des réformes immédiates.

Il a, dans le même contexte, souligné la nécessité, pour l’Etat, de trouver un accord avec les partenaires sociaux, notamment pour ne pas perturber les négociations avec le Fonds monétaire international (FMI).

Nafaâ Ennaifer a également appelé à rationaliser la consommation du citoyen et à changer sa culture de consommation, en plus de rationaliser la consommation des ressources aquatiques en vue de les exploiter dans les cultures pouvant assurer la sécurité alimentaire du pays.

C. B. Y.