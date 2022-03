Tunisie Télécom lance un service permettant aux parents d’accompagner leurs enfants à la révision

Tunisie Télécom a lancé un nouveau service téléphonique, baptisé «Rafi9ni», qui permet aux parents d’accompagner leurs enfants lors de leur révision scolaire.

Pour en bénéficier, il suffit de taper le code «#1*777*» ou d’accéder au site rafi9ni.com.

Ce service permet aux élèves de réviser toutes les matières scolaires et à leurs parents de les accompagner, et ce, grâce à des cours et des exercices corrigés.

C. B. Y.