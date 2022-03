Forum à Tunis : l’apport de l’UKEF aux exportations vers le Royaume Uni

Tweet Share Messenger

Dans un communiqué publié à Tunis, le 25 mars 2022, la Chambre de commerce tuniso-britannique (TBCC) organise les 29 et 30 mars 2022, à Tunis, le forum «UK Export Finance (UKEF)» , l’UKEF étant l’agence de crédit à l’exportation du Royaume-Uni.

Ce forum clôture une série d’évènements d’informations et de sensibilisation que la TBCC a coorganisés avec l’ambassade du Royaume Uni en Tunisie ainsi que le Département britannique du commerce international (DIT), à l’intention des entreprises et groupes tunisiens opérant dans divers secteurs, notamment celui de l’industrie pharmaceutique, de la santé, de l’agroalimentaire, des énergies renouvelables et de l’éducation.

Une délégation de haut niveau de l’UKEF sera présente à cet effet.

L’évènement sera une opportunité pour les entreprises qui visent à développer leurs activités en Tunisie ou bien à l’étranger d’apprendre davantage sur les mécanismes de l’UKEF, les critères d’éligibilité, ainsi que les moyens d’accéder aux différents types de financements, qui sont considérés compétitifs et attrayants, notamment en termes de taux d’intérêts et de délais de remboursement.

Dans son rôle d’interface entre les acteurs économiques locaux, ceux britanniques ainsi que l’UKEF, la TBCC demeure consciente des opportunités qu’offre la position géostratégique qui fait de notre pays un portail privilégié pour accéder aux marchés africains et permettant de saisir les nouvelles opportunités post Brexit.