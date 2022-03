Tunisie : Bako Motors s’apprête à commercialiser des véhicules intelligents non polluants

La jeune start-up tunisienne Bako Motors, pionnière dans la construction de véhicules électriques (tricycle ou vélo) en Tunisie, prépare son décollage sur le marché intérieur et envisage une percée en Afrique et au Moyen-Orient. La start-up compte lancer une filiale au Nigeria en décembre 2022 et une autre au Moyen-Orient avec une usine à Riyad en Arabie saoudite en 2023, a indiqué son fondateur Boubaker Siala.

L’ingénieur tunisien a présenté, vers la mi-mars, le business plan et la stratégie marketing de la start-up ainsi qu’un premier prototype de véhicule électrique et solaire 100% tunisien lors d’un atelier de formation des journalistes, organisé par le ministère de l’Industrie en collaboration avec l’Agence allemande pour la coopération internationale (GIZ), la Steg et l’ANME.

La jeune entreprise tunisienne, qui emploie 27 techniciens et ingénieurs, est prête à aller de l’avant dans la promotion de la mobilité propre pour décarboner le secteur des transports et développer les énergies propres en Tunisie, a-t-il souligné.

Cette voiture à énergie propre vise à réduire les coûts d’exploitation de 10 fois par rapport à une voiture qui fonctionne au carburant. Il coûte 1,5 dinar aux 100 km en énergie et une vitesse de pointe de 45 km/h.

Le nouveau modèle dévoilé par Bako Motors a un format cargo et est développé pour répondre aux besoins de livraison à domicile.

Équipée d’un système de positionnement par satellite (GPS), cette voiture intelligente non polluante et respectueuse de l’environnement a une capacité de chargement de 350 kg. Son temps de charge est d’environ 2 heures par prise domestique (jusqu’à 80%), soit 5 à 6 heures par panneau solaire.

Bako Motors envisage la production de voitures à quatre roues avec les mêmes spécifications pour un usage public d’ici la fin de 2023.

