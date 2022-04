Décès du cinéaste tunisien Mustapha Ben Jemia

La famille du cinéma tunisien vient de perdre l’un de ses pionniers, Mustapha Ben Jemia, l’un des piliers de la défunte Société anonyme tunisienne de production et d’expansion cinématographique (Satpec) et son ancien directeur technique, décédé aujourd’hui, jeudi 7 avril 2022, à Carthage.

«Il était parmi les premiers recrutés de cet établissement qui supervisait les actualités tunisiennes, la production, la distribution et l’exploitation cinématographique pendant son âge d’or», rappelle son collègue dans un post Mohamed Radhi Trimech. Il ajoute : «Mustapha Ben Jemia était connu pour ses compétences et son dynamisme lors de l’exercice de ses fonctions et particulièrement pendant l’établissement des laboratoires en couleurs.»

L’enterrement aura lieu au nouveau cimetière de Sidi Bou Saïd sur la route de Sidi Dhrif, aujourd’hui, vendredi 8 avril, à 12h.