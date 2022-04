Tunisie : Les 65 ans et plus concernés par une 4e dose du vaccin anti-Covid

Le ministre de la Santé, Ali Mrabet a affirmé ce mercredi 13 avril 2022, que la vaccination contre le coronavirus a permis à la Tunisie de dépasser la dernière crise sanitaire, ajoutant que les personnes âgées de 65 ans et plus ont commencé à recevoir la 4e dose du vaccin.

C’est ce qu’il a indiqué à l’issue de sa rencontre,au palais de Carthage, avec le président de la république, Kaïs Saïed, avec qui il a discuté de la situation sanitaire dans le pays, tout en rappelant qu’à ce jour, plus de 6 millions de Tunisiens ont achevé leur schéma vaccinal et plus d’un million ont même reçu la 3e dose.

Le ministre estime toutefois, que «la pandémie n’est pas encore finie», et qu’il est nécessaire que la vaccination se poursuive, notamment pour les personnes âgées et celles dites vulnérables.

Sur un autre plan, Ali Mrabet a indiqué que le département de la Santé vise à prendre toutes les dispositions pour que la Tunisie abrite le siège de l’agence africaine du médicament dans les meilleures conditions possibles, sachant qu’une délégation de l’Union Africaine est actuellement une visite en Tunisie.

Conduite par Aggrey Ambali, la délégation a été reçue par le chef de l’État afin de discuter du dossier de la candidature de la Tunisie pour abriter le siège de l’Agence Africaine de médicaments.

Le président Saïed a souligné, à cet effet, la disposition de la Tunisie à fournir toutes les conditions requises pour garantir la réussite de son travail et réaliser ses objectif au service des peuples de tout le continent.

Y. N.