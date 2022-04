«Le Salon de la Tunisie» pour la première fois à Lyon du 27 au 29 mai 2022

Le Consulat général de Tunisie à Lyon a annoncé l’organisation du premier « Salon de la Tunisie 🇹🇳 », qui se déroulera du 27 au 29 mai 2022.

Coordonné par le Consulat général de Tunisie à Lyon et organisé par Carthage Events et MaJestic Events Paris, l’évènement prévoit 100 stands «proposant artisanat, gastronomie, culture, tourisme, banque, immobilier… et pleins d’autres surprises» au salon Double Mixte, au 19 Av. Gaston Berger, 69100 Villeurbanne.

«Une édition 100 % Tunisienne 🇹🇳 🗓️ … Pour prolonger ce voyage en Tunisie, deux nocturnes LAYALI TOUNES, rassembleront les stars de la Chanson tunisienne 🎼 pour clore ce moment festif», ajoute la même source.

Y. N.