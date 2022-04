Naufrage du Xelo : Des experts en environnement tirent la sonnette d’alarme

Des experts en environnement ont exprimé, ce lundi 18 avril 2022, à travers des déclarations médiatiques, leur grande inquiétude par rapport aux dangers environnementaux causés par le naufrage du navire de transport de pétrole Xelo, vendredi dernier.

Ameur Jridi, expert en environnement et en développement durable, a estimé que ce naufrage représente un danger pour toute la côte tunisienne. «L’Etat est certes intervenu dans la foulée et a pris les mesures nécessaires mais s’il y aura une fuite de carburant on risque une catastrophe environnementale», a-t-il déclaré sur les ondes de Mosaïque FM.

De son côté, Hamdi Hached, ingénieur en environnement, s’est montré étonné face à ce qu’il a jugé comme «l’intention des responsables de l’Etat d’atténuer les risques de l’accident».

Relayé par Shems FM, M. Hached a expliqué que le golfe de Gabès est considéré comme «l’Amazone» de la Méditerranée étant «une zone de nidification et de frai pour de nombreuses créatures marines».

«C’est une zone active pour les mammifères, en particulier les dauphins. Tout danger serait fatal pour la région du golfe de Gabès, qui souffre d’ores et déjà de pollution environnementale», a-t-il développé.

C. B. Y.