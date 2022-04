Tunisie – Etats-Unis : le don du MCC va-t-il enfin être débloqué ?

Samir Saied reçu par Alice Albright.

L’examen des préparatifs pour la signature d’un accord sur une subvention de la Millennium Challenge Corporation (MCC) a été discuté lors d’une réunion tenue jeudi 21 avril 2022 à Washington par le ministre de l’Economie et de la Planification Samir Saied et des responsables de l’agence américaine conduite par la directrice générale Alice Albright. Le déblocage de ce don, rappelons-le, est empêché par les blocages des réformes au port de Radès par les militants syndicaux qui y règnent en maîtres.

La subvention de 500 millions de dollars (1,497 milliard de dinars) sera affectée au développement du système logistique du transport maritime dans le port de Radès et à la modernisation et l’amélioration de la gestion des ressources en eau, a indiqué, jeudi, le ministère de l’Economie et du Plan.

Cependant, dans un précédent article, nous avions expliqué comment le gouvernement tunisien a été empêché par les syndicalistes de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), qui règnent en maîtres au port commercial de Radès et multiplient les actions visant à freiner les réformes devant y être mises en œuvre pour fluidifier les flux des marchandises au débarquement et à l’embarquement. Ces réformes étant, on l’a compris, un préalable au décaissement du don, dont le but est de desserrer ce goulot d’étrangement de l’économie tunisienne qu’est devenu le port commercial de Radès.

Les responsables américains ont exprimé leur volonté d’étudier les moyens de finaliser les procédures d’accord de cette subvention pour la mettre en œuvre à court terme.

Opportunités d’investissement américains en Tunisie

Saied, qui fait partie de la délégation tunisienne participant aux réunions de printemps du Fonds monétaire international (FMI) et du Groupe de la Banque mondiale (BM), a également assisté à une conférence organisée par la Chambre de commerce américaine pour examiner les opportunités d’investissement en Tunisie.

Il a présenté lors de cette conférence, à laquelle ont pris part des responsables d’entreprises américaines, les avantages comparatifs de la Tunisie, mettant l’accent sur sa position géographique stratégique au niveau continental et international, la disponibilité des compétences humaines et de la main-d’œuvre qualifiée et la logistique de pointe.

Le ministre a également passé en revue l’ensemble des réformes annoncées par le gouvernement en vue de développer et d’améliorer l’investissement et les mesures prises pour stimuler l’entrepreneuriat et réduire les formalités administratives.

Le ministre tunisien a déclaré que les industries aérospatiale et pharmaceutique, la recherche et le développement technologique et les énergies renouvelables, sont parmi les secteurs les plus prometteurs. Il a également eu un entretien avec le vice-président exécutif de l’Agence multilatérale de garantie des investissements (Miga), Hitoshi Matano et discuté des moyens de renforcer la coopération entre les deux pays au cours de la prochaine période.

I. B. (avec Tap).

