Tunis : Arrestation d’un homme et d’une femme accusés d’exploitation sexuelle de mineurs

Le Syndicat régional de la police nationale de Sijoumi a annoncé, ce jeudi 28 avril 2022, l’arrestation d’un repris de justice et d’une jeune femme de 20 ans recherchée pour des faits de vol et de violence, et qui sont accusés d’exploitation sexuelle de mineurs.

Selon les premiers éléments de l’enquête menée par la police de Sijoumi, l’ accusée exploitait des mineurs qu’elle piégeait avant de les conduire dans une maison à Ezzahrouni, où ils sont exploités sexuellement par des individus contre une somme d’argent , et ce, en collaboration avec un individu ayant des antécédents judiciaires et faisant l’objet de 6 mandats de recherche pour braquages et vols dans des commerces de la zone.

La jeune femme, qui est également recherchée pour vols et violences, a été arrêtée et a livré le nom de son complice qui a été interpelé à son tour, ajoute la même source en indiquant que les deux suspects ont été placés en détention et que l’enquête se poursuit, sachant que la délégation de la protection de l’enfance, a été alertée.

Y. N.