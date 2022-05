Moez Dabbabi : «Des mains criminelles derrières les incendies de l’Aid Al-Fitr»

Moez Dabbabi, le président de la Ligue nationale pour la sécurité et la citoyenneté (LNSC), a déclaré, aujourd’hui, mercredi 4 mai 2022, qu’il y a des indices confirmant que les incendies ayant éclaté simultanément, avant-hier, dans de nombreux endroits, notamment à Gabès, Ben Arous et Bizerte, sont d’origine criminelle et avaient des «motivations particulières», selon ses termes, laissant entendre que ces motivations sont d’ordre politique.

Dans une intervention téléphonique à la matinale de Shems FM, Moez Dabbabi a confirmé que 23 incendies se sont déclarés le jour de l’Aïd Al-Fitr dans de nombreux endroits simultanément, bien que le temps n’était pas particulièrement chaud pour justifier des incendies accidentels, et qu’il n’y avait pas de facteurs pouvant justifier la propagation rapide du feu.

Tout en affirmant qu’il n’accuse personne, Moez Dabbabi a souligné l’existence de certains indices pouvant accréditer la thèse d’incendies criminels. Pour preuve, lors des opérations d’extinction du feu dans le souk de Jara à Gabès, un autre incendie s’était déclaré dans une forêt de la région, a-t-il indiqué, ajoutant qu’il s’agissait d’une tentative pour détourner l’attention des agents de la protection civile.

L’enquête en cours pourrait peut-être mieux nous éclairer sur les causes des incendies.

I. B.

