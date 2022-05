Les voyagistes allemands redécouvrent le tourisme saharien en Tunisie

L’Association allemande du voyage (DRV) a achevé son «Destination Forum», tenu le 11 mai 2022, clôturant ainsi 7 jours d’un programme soutenu d’excursions et de découvertes du produit touristique des régions du sud de la Tunisie dans au moins 5 gouvernorats : Tozeur, Kébili, Tataouine, Médenine et Gabès, faisant revivre l’espoir d’une reprise du marché allemand.

Cet événement d’envergure a été organisé à l’initiative de la Fédération tunisienne des agences de voyages et de tourisme (FTAV), en étroite collaboration avec le ministère du Tourisme et l’Office national du tourisme tunisien (ONTT), la GIZ, l’agence de coopération allemande, dans le cadre du programme Tounes Wijhatouna, et avec l’apport de la compagnie nationale Tunisair qui a organisé pour la circonstance un aller-retour direct Francfort-Tozeur-Francfort pour le transport de la délégation de 80 agents de voyages et tour-opérateurs allemands venue découvrir une autre composante du tourisme tunisien, à savoir le tourisme saharien.

Sortir des années de crise

Cette opération avait également pour objectif de soutenir Tozeur et ses environs et contribuer au retour des touristes dans cette région sinistrée économiquement et socialement par des années de crises successives en tous genres et notamment par la chute des arrivées touristiques au cours de la dernière décennie.

«Le développement des circuits touristiques boostera le développement économique du sud-ouest et amplifiera les investissements parce que le tourisme est la locomotive de l’essor économique», a déclaré à ce propos de la président de la FTAV, Jabeur Ben Attouch.

Le nombre d’agences de voyages encore en exercice dans le seul gouvernorat de Tozeur traduit à lui seul l’ampleur de la crise vécue par les opérateurs de la région puisqu’il n’en subsiste qu’à peine une quinzaine actuellement (contre plus d’une quarantaine en 2010).

Ces agences se sont mobilisées et mis tout leur savoir-faire pour accueillir et encadrer la délégation allemande en leur concoctant 4 circuits différents, de sorte à leur permettre de découvrir durant leur séjour un maximum de produits de cette région fascinante.

A la veille de leur retour en Allemagne, les invités de la Tunisie se sont exprimés lors d’un workshop organisé à Tozeur sous l’égide de la GIZ sur leur retour d’expériences et sur les points marquants de leur séjour de découvertes.

Chaleur de l’accueil, splendeur des paysages

A l’unanimité, les participants ont exprimé leur totale satisfaction quant à l’excellence de l’organisation de leur séjour, mais aussi quant à la splendeur des paysages qu’ils ont découverts, à la diversité des activités auxquelles ils se sont adonnés et à «la chaleur extraordinaire de l’accueil des différents habitants croisés».

Plusieurs membres de la délégation allemande n’ont pas manqué d’exprimer également leur surprise face à l’offre en matière de tourisme saharien, expliquant «n’avoir jamais soupçonné l’existence de tels produits, ayant toujours considéré l’offre touristique tunisienne limitée à la mer et au soleil sur la côte».

Norbert Fiebig, président de la DRV, présent également au «Destination Forum», a admis que la Tunisie avait réellement beaucoup plus à offrir que ses plages et s’est dit intéressé pour appuyer la promotion du Sud «mais dans une démarche de tourisme durable et respectueux de l’environnement», a-t-il insisté.

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Moez Belhassine, qui a présidé à la clôture de l’événement, a rappelé combien la région du Sud pouvait offrir aux touristes allemands en termes d’authenticité et de fascination.

De son côté, le gouverneur de Tozeur, Aymen Bejaoui, s’est félicité de l’organisation du «Destination Forum» dans la région et a lancé une invitation permanente à la DRV pour qu’elle vienne désormais y tenir tous ses meetings annuels.

Il fut un temps où la Tunisie attirait plus d’un million d’Allemands par an

Tunisair, représentée à l’événement par son directeur général adjoint, Karim Guediche, s’est dite également disposée à soutenir tout programme de vol reliant directement l’Allemagne à Tozeur, soulignant que la compagnie comptait bien retrouver sa place de leader dans le transport des passagers entre les deux pays. Car il fut un temps où la compagnie nationale réalisait des pics de 40 à 50 vols charters par semaine au départ d’une vingtaine d’aéroports allemands, à une époque où le tourisme tunisien avait pu capter plus d’un million de touristes allemands.

Les membres du DRV ont appelé à mieux faire connaître le tourisme saharien à travers les médias et les réseaux sociaux. Ils se sont tous dits prêts à l’encourager et partager les expériences qu’ils ont pu vivre durant leur séjour avec leurs clients même si les prix seront plus élevés que les séjours balnéaires, «s’agissant d’un tourisme pouvant être proposé à la carte avec un combiné de 7 jours à Djerba et 7 autres journées dans le sud-ouest» ont proposé nombre de professionnels. «Nous devons persuader nos clients que la région en vaut vraiment la peine et que la Tunisie dispose de critères bien différents», a encore témoigné un voyagiste allemand.

En marge de l’événement, des rencontres avec les membres de la DRV et des agences de voyages tunisiennes ont été organisées afin de permettre des échanges de contacts dans la perspective de la mise en place de séjours pour les Allemands à compter du mois d’octobre prochain.

La Fédération régionale des agences de voyages, par la voix de son past-président, Tahar El Osma, a soutenu, pour sa part, qu’au-delà du tourisme de découverte et d’évasion, la région était parfaitement adaptée à l’accueil d’un autre segment touristique, à savoir celui des incentives et des événements d’entreprises grâce aux installations fixes ou mobiles pouvant être déployées dans des lieux même les plus improbables et parmi les plus originaux au monde.