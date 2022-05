Sfax accueille la 2e édition du Festival de l’amandier

La 2e édition du Festival de l’Amandier aura lieu du 20 au 22 maai à Borj Kallel à Sfax. Un événement qui se tient en jumelage avec Le Festival des Amandiers de Tafraout au Maroc.

Organisé par l’Association du Patrimoine et des Propriétaires des anciennes demeures (APPAD) et la Maison Gourmandise, le Festival de l’Amandier se tient cette année sur trois jours (20, 21 et 22 mai), l’occasion de mettre en valeur l’amande dont la ville de Sfax est le premier producteur en Tunisie.

Des dégustations, des animations, des ateliers, des concours et des rencontres scientifiques sont au programme de cette deuxième édition qui ambitionne de valoriser davantage l’usage des différentes variétés de l’amande dans la pâtisserie et dans l’industrie alimentaire. Un événement qui viendra appuyer le dossier d’inscription de la pâtisserie traditionnelle sfaxienne en tant que patrimoine culturel immatériel auprès de l’Unesco.

F.B