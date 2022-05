Fadhel Abdelkafi : «Il est impossible d’appliquer un accord avec le FMI»

Dans une déclaration accordée, ce matin du mercredi 18 mai 2022, à la radio Shems FM, le président du parti Afek Tounes, Fadhel Abdelkafi, a affirmé qu’il n’est pas possible, aujourd’hui, d’appliquer un accord avec le Fonds monétaire international (FMI), estimant que les réformes nécessaires «ne peuvent être menées de la manière actuellement adoptée».

Abdelkafi a ajouté que les réformes devraient être introduites progressivement, soulignant que le gel des salaires, le gel des recrutements, la vente des institutions publiques et l’examen du système de subvention ne sont pas les conditions adéquates.

Le politicien a ajouté qu’il est possible de changer le climat en Tunisie en 6 mois et «d’un trait de plume», et ce, «en modifiant les lois obsolètes et grâce à l’utilisation d’un dialogue constructif».

«La Tunisie peut changer et devenir meilleure en 2 ou 4 ans», a-t-il encore lancé.

L’homme d’affaires a, d’autre part, remis en cause la véracité des chiffres tunisiens officiels concernant l’inflation et le déficit des finances publiques, qualifiant la situation économique du pays de catastrophique et désastreuse, et appelant l’Etat à «dire la vérité au peuple».

C. B. Y.