Brahim Bouderbala : «La crainte exprimée par l’UGTT n’est pas justifiée»

Le président de l’Ordre national des avocats de Tunisie (Onat), Brahim Bouderbala, a estimé, ce lundi 30 mai 2022, que le refuse de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) de participer au comité consultatif pour une nouvelle république «est légitime mais pas justifiable».

Celui qui préside le comité consultatif des affaires économiques et sociales a, par ailleurs, indiqué, dans une déclaration accordée à Mosaïque FM, qu’outre l’Onat, la Ligue tunisienne des droits de l’homme (LTDH), l’Union nationale de la femme tunisienne (UNFT), l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica), ainsi que l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (Utap) participeront toutes audit comité.

«Toutes ces organisations ne participeront pas pour la forme, cela deviendra clair à l’avenir, et l’UGTT pourrait changer de position dans les prochains jours et soumettre ses propositions», a ajouté M. Bouderbala.

Il a, par ailleurs, affirmé que le comité consultatif ne ressemblera pas à Carthage 1 et 2, et que son rôle se limitera à rédiger la constitution.

Interrogé sur le fait que quatre anciens présidents de l’Onat ont exprimé leur refus d’impliquer l’institution dans un dialogue formel visant à rédiger une nouvelle constitution, Bouderbala a répondu : «Il y a 5 autres doyens qui ont soutenu ma participation, et ma démarche a été approuvée par la majorité des avocats».

C. B. Y.