Ooredoo, meilleur fournisseur ADSL en Tunisie durant le 1er trimestre 2022

Selon les résultats du premier trimestre 2022 de l’Instance nationale des télécommunications (INT), Ooredoo offre à ses clients les meilleures performances de l’internet fixe ADSL en Tunisie.

Selon les statistiques fournies par l’INTT, Ooredoo Tunisie a affiché la connexion internet la plus stable avec une moyenne trimestrielle du taux de disponibilité des services Internet de 99,35% et donc la meilleure disponibilité des services internet ainsi que la meilleure performance de l’internet fixe ADSL.

Sur l’indicateur débit descendant, Ooredoo a enregistré le meilleur débit de téléchargement d’une moyenne de 6.77Mb pendant le premier trimestre 2022. La moyenne du débit montant a, elle, été de 0.847 Mbps. Côté latence, la connexion internet de Ooredoo était la plus rapide durant le premier trimestre 2022.

«Nous sommes honorés, heureux et fier de ce que nous avons pu réaliser en cette période. Ces résultats ne peuvent que nous encourager à aller de l’avant et développer nos services mobiles et fixes. Nous continuons à satisfaire nos clients en offrant le meilleur service en Tunisie», a déclaré Mansoor Rached Al Khater, Ceo Ooredoo Tunisie.

