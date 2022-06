Tunisie : Les magistrats prolongent leur grève d’une semaine

Sans surprise, la coordination des structures judiciaires, et à leur tête l’Association tunisienne des magistrats (AMT), a décidé, ce samedi 11 juin 2022,de prolonger la grève des juges d’une semaine, à compter du lundi 13 juin.

En grève depuis le 6 juin pour dénoncer la révocation de 57 juges par le chef de l’Etat, les juges poursuivront leur mouvement de protestation par la suspension de l’ensemble des séances et des services au sein des tribunaux, à l’exception de l’obtention des autorisations d’inhumation et les affaires de terrorisme hautement importantes, lit-on dans le communiqué publié par la coordination des structures judiciaires, qui dénonce le mutisme du président de la république et de la ministre de la Justice.

Les protestataires ont également affirmé que des sit-in seront organisés dans l’ensemble des établissements judiciaires, sachant que les magistrats grévistes avaient déjà décidé de ne ne pas se présenter aux postes vacants, ni ceux des instances régionales relevant de l’Instance supérieure indépendante pour les élections.

Rappelons que le chef de l’Etat avait souligné pour sa part, lors d’une rencontre avec la ministre de la justice la semaine dernière, la nécessité de recourir aux prélèvements sur salaires des grévistes pour qu’il n’y ait pas atteinte aux intérêts des justiciables.

