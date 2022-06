Tunisie : Les partis opposés au référendum manifestent à Sfax (Photos)

Les partis opposés au président Saïed, notamment Attayar, Al-Joumhouri, Ettakatol, Al-Qotb, et le Parti des travailleurs, ont organisé, ce samedi 10 juin 2022, une manifestation à Sfax, dans le cadre de leur «campagne nationale pour l’annulation du référendum du 25 juillet».

Un rassemblement a été organisé devant le siège régional de l’Isie, et les manifestants ont réitéré leur opposition à l’organisation de référendum, qu’ils ont qualifié de supercherie, estimant que le président de la république cherchent à instaurer une anarchie politique et vise par le biais de ce référendum à détourner l’attention du peuple de la réalité socio-économique.

«Le référendum est basé sur les résultats d’une consultation nationale numérique à laquelle n’ont participé que 5% des Tunisiens», a indiqué pour sa part Hamma Hammami (Parti des travailleurs), en alertant sur «une tromperie et une falsification de la constitution».

Parmi les dirigeants qui ont participé à cette manifestation, on a notamment compté Issam Chebbi, Hamma Hammami, Riadh Ben Fadh et Ghazi Chaouachi, qui ont été reçu, hier, par le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), afin de discuter de la situation socio-politique en Tunisie et la necessité de s’unir pour défendre les acquis à l’instar de la liberté de la presse et d’expression.

Ces mêmes dirigeants avaient également été reçus, la veille, par Noureddine Taboubi secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT).

Y. N.