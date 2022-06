Dr. Neila Akrimi nommée à la tête de l’organisation mondiale UCLG-CIB

Dr. Neila Akrimi vient récemment d’être nommée à la tête de l’organisation mondiale UCLG-CIB, chargée du renforcement des capacités des gouvernements locaux et de la coopération décentralisée partout dans le monde.

Neila Akrimi, titulaire d’un doctorat en droit de développement européen, avocate de son état, également conférencière internationale et diplomate, occupe le poste de directrice générale du Centre international de développement pour la gouvernance locale innovante (CILG-VNG international).

«C’est pour la première fois qu’une femme et d’origine non européenne soit à la tête de cette organisation mondiale. Nous sommes fiers et honorés et souhaitons à Dr. Akrimi tout le succès pour cette nomination. C’est un sacre et succès personnel pour elle , mais aussi pour nous, pour notre pays et la région arabe et africaine» , indique le CILG VNG International, en précisant que cette nomination a été décidée lors de la réunion annuelle de CIB tenue à Sint-Niklaas, en Belgique, les 8 et 9 juin 2022, et en indiquant que Dr Akrimi continue à exercer ses fonctions de management auprès de la VNG International ainsi que la supervision de CILGVNGi.

Neila Akrimi jouit plus de 15 ans d’expérience dans la gestion et la coordination de programmes d’assistance technique aux institutions publiques, gouvernements locaux et régionaux et possède également une vaste expertise dans différents domaines, notamment la transition démocratique et les réformes institutionnelles.

Y. N.