TT Sport : Le service mobile de Tunisie Télécom pour suivre l’actualité sportive

Tunisie Télécom a lancé un service mobile, TT Sport, qui permet de suivre l’actualité sportive locale et internationale. Il s’agit d’un service multicanal disponible via SMS, application et portail offrant un contenu riche et varié.

Le service offre :

– Flash news (SMS) et notification push: Réception des dernières news en avant-première.

– Accès à un contenu exclusif : interviews, reportages images, conférences de presse, zone mixte, documentaires, etc.

– Les scores et les résultats du championnat tunisien (Ligue 1 et Ligue 2), des championnats européens (Ligue 1, Premier league, Liga, Bundesliga, Serie A, etc.) et des compétitions européennes et africaines (Ligue des champions, Europa ligue, etc.)

– Infos en continu : des articles, les statistiques et les performances de chaque équipe.

– Un contenu personnalisé par catégories et par équipes.

La souscription au service TT SPORT est disponible via :

– USSD : en composant *433*1#.

– le portail https://m.ttsport.tn

– l’application mobile disponible sur Play Store et App Store

