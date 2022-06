Choisir le bon meuble TV pour son téléviseur : notre guide en 2022

Le choix d’un meuble TV peut sembler anodin. Toutefois, il fait parti des premiers éléments que l’on remarque en entrant dans la pièce. Ainsi, vous comprenez l’importance de le choisir attentivement. Vous comprenez aussi pourquoi ce meuble doit être en harmonie avec votre déco intérieure. Dans les lignes suivantes, vous trouverez plusieurs conseils pertinents afin d’acquérir le futur meuble TV qui vous convient.

Quelle taille de meuble TV choisir ?

La réponse à cette question est plus compliquée qu’on ne le croit. Elle dépend de plusieurs critères… Le premier d’entre eux réside dans la taille de votre salon. Plus celui-ci sera grand, plus vous pourrez choisir un meuble imposant. À l’inverse, si votre salon affiche une taille petite ou moyenne, privilégiez un meuble TV compact et minimaliste.

Le second critère à considérer s’avère la taille de votre téléviseur. Logiquement, un grand appareil trouvera sa place sur un meuble large. En revanche, s’il s’agit d’un téléviseur passe-partout, un meuble TV compact de taille moyenne suffira.

Veillez également à ce que la hauteur du meuble tv soit en adéquation avec celle de votre canapé. En effet, vous ne souhaitez pas que le meuble soit trop haut et que vous ayez à vous tordre le cou pour suivre vos programmes.

Enfin, le dernier critère est purement esthétique. Certains meubles TV sont conçus de manière à mettre en avant le téléviseur. D’autres ont pour objectif de se fondre dans l’ambiance intérieure. À vous de choisir votre mobilier en fonction du style que vous souhaitez donner à la pièce concernée.

Meuble TV avec rangement : beaucoup d’avantages, très peu d’inconvénients

Le gain d’espace est le principal atout du meuble TV avec rangement. Ces multiples cachettes accueilleront volontiers les objets qui, en temps normal, encombrent votre salon : télécommandes, notices, chargeurs, documents, etc.

Le meuble TV avec rangement permet de dissimuler les accessoires reliés à votre téléviseur. En ce sens, une box Internet ou des câbles disgracieux trouveront aisément leur place en son sein ou derrière sa structure.

Enfin, sachez que le design de ce type de meuble a beaucoup évolué ces dix dernières années. Il se décline désormais en de nombreux styles et coloris. Vous n’aurez donc aucun mal à trouver un modèle adapté à votre salon.

Alors, mis à part son tarif un peu plus élevé que son homologue classique, le meuble TV avec rangements intégrés vaut vraiment le coup !

Meuble TV 2022 : pour quel style opter ?

En 2022, les meubles TV modernes et vintages sont toujours aussi tendance. Les mobiliers de style scandinave ou industriel commencent eux aussi à avoir la cote. Pour autant, le meuble TV classique (minimaliste) n’est pas en reste et continue de séduire de nombreux foyers.

Quoi qu’il en soit, cet accessoire doit impérativement concorder avec la déco de votre salon. Par exemple, si vous avez opté pour un canapé moderne aux couleurs neutres, un meuble TV aux lignes épurées et aux teintes claires fera l’affaire.

Appliquez le même raisonnement sur d’autres styles de déco.

Nous terminerons cet article avec une courte citation dans le même thème : «Le meuble TV doit être en accord avec le style de la pièce, mais également avec celui des occupants».