Tunisie Télécom renouvelle pour trois ans son sponsoring de la FTHB

La Fédération tunisienne de handball (FTHB) prépare la participation du Sept tunisien, l’un des géants de l’Afrique, à la CAN 2022, qui se tiendra bientôt au Caire, En perspective de cette participation, Tunisie Télécom, acteur majeur du sponsoring sportif dans notre pays, a annoncé un nouveau contrat de partenariat avec l’instance responsable du handball national.

Le contrat de partenariat, qui s’inscrit dans une logique de continuité de l’engagement sociétal de l’opérateur, a été signé jeudi 7 juillet 2022 par le Pdg de Tunisie Télécom, Lassaad Ben Dhiab, et Karim Helali, président de la FTHB, au cours d’une cérémonie organisée au siège de TT.

Etalée sur trois ans, cette convention permettra à l’opérateur national de référence de parrainer la FTHB et de devenir son partenaire exclusif dans le secteur des télécommunications, et à lui apporter un concours précieux lors des différends événements qu’elle organise ou auxquels elle participle.

M. Ben Dhiab a déclaré à cette occasion : «Nous sommes convaincus à Tunisie Télécom que le sport est un levier de richesse en terme d’image, de notoriété et d’identité. A cet effet, nous continuons notre soutien à la Fédération tunisienne de handball et lui souhaitons beaucoup de succès pour sa participation à la Coupe d’Afrique des Nations 2022».«Nous sommes honorés et fiers de reprendre la tradition de sponsoring avec notre opérateur national. Un partenariat de longue date qui remonte à près d’une vingtaine d’années», a rappelé M. Helali.

