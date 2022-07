Tunisie Telecom : Report de la cérémonie en l’honneur de Ons Jabeur, qui sera reçue demain par la présidence de la république

Ons Jabeur sera reçue, demain dans la matinée, par la présidence de la république et la présidence du gouvernement, ce qui obligera Tunisie Telecom de reporter sa cérémonie pour après demain le vendredi 15 juillet 2022, à la même heure et au même lieu, le Théâtre municipal de Tunis.

L’opérateur de télécommunications a ainsi annoncé le report de la cérémonie initialement prévue demain,en l’honneur de la championne arrivée, cet après-midi, à Tunis après sa brillante participation au tournoi de Wimbeldon où elle a atteint la finale, devenant la première joueuse du continent Africain à aller aussi loin dans un tournoi du Grand Chelem.

Ons Jabeur a été accueillie, cet après-midi, à l’aéroport de Tunis-Carthage, par ses fans, ainsi que par les ministres du Sport, du Tourisme et de la Femme. Elle a , à l’occasion, remercié tous ceux qui l’ont soutenue ainsi que ceux qui ont fait le déplacement pour l’encourager et a réaffirmé sa volonté à aller de l’avant et de travailler davantage pour encore plus de succès.

«Je ne joue pas pour moi même, je joue pour toute la Tunisie», a-t-elle notamment lancé.

Y. N.