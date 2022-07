Championnat d’Afrique de taekwondo : Quatre médailles pour la Tunisie dont deux en or (Photos)

Les taekwondoïstes tunisiens ont d’écorché au Championnat d’Afrique, 4 médailles dont deux en or signées Khalil Jendoubi et Firas Katoussi, une en argent (Ouhoud Ben Aoun) et une autre en bronze (Fares Boujemii), se réjouit le Comité national olympique tunisien (Cnot), en félicitant les jeunes pour leurs résultats.

Dans un communiqué publié ce lundi 18 juillet 2022, le Cnot rappelle que le champion tunisien Mohamed Khalil Jendoubi a remporté, dimanche,la médaille d’or , maintenant ainsi son titre de champion d’Afrique pour la 3e année consécutive et grimpant ainsi à la 3e place mondiale après avoir gagné 40 points supplémentaires.

La même source indique également que Firas Katoussi, désormais champion d’Afrique venait de décrocher le bronze au JM 2022 à Oran, en ajoutant que la jeune Ouhoud Ben Aoun a créé la surprise, en décrochant, pour son premier championnat, l’argent et que Fares Boujemiia remporté pour sa part le bronze.

Le Comité Olympique a par ailleurs souhaité un prompt rétablissement et le retour rapide de la taekwondoïste Ikram Dhahri, après une grave blessure à l’épaule lors de cette compétition.

Y. N.