Ons Jabeur remercie la Fédération tunisienne de Tennis pour la cérémonie organisée en son honneur (Photos)

La Fédération tunisienne de Tennis (FTT) a organisé une cérémonie en l’honneur de la championne Ons Jabeur, un modèle de réussite pour la jeunesse tunisienne, surnommée par ses compatriotes «la ministre du bonheur».

«Je tiens à remercier la Fédération tunisienne de Tennis de m’avoir honorée hier soir. Merci pour cette très belle soirée ❤️🇹🇳 #TeamOJ», a commenté Ons Jabeur, ce samedi 23 juillet 2022, et qui rappelons-le, a accédé cette année à la finale du tournoi de Wimbledon, devenant la première joueuse du continent Africain à aller aussi loin dans un tournoi du Grand Chelem.

Ons Jabeur, la joueuse de tennis de 27 ans native de Ksar Hellal, qui a écrit une nouvelle page d’Histoire du tennis tunisien et africain, a réaffirmé sa volonté à tout donner pour atteindre la première place mondiale et pour remporter un Grand Chelem.

Depuis sa participation à Wimbledon, Ons Jabeur a été honorée par de nombreuses parties, notamment la présidence de la république qui l’a décorée de l’Ordre national du Mérite sportif, la présidence du gouvernement, son partenaire officielle Tunisie Telecom, ou encore les autorités régionales de Sousse, et cette fois-ci la FTT qui a organisée une cérémonie en présence, notamment, de la famille de la championne, de son entraîneur Issam Jallali et son préparateur physique et époux Karim Kamoun.

