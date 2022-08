Tunisie – Algérie : des opportunités de coopération touristique encore mal exploitées

L’Algérie a d’importants sites touristiques encore mal exploités, et la Tunisie dispose d’un important savoir-faire dans ce secteur. L’idée d’une coopération entre le deux pays voisins pour développer le tourisme en Algérie a souvent été évoquée par le passé, mais elle n’a pas beaucoup avancé. Sera-t-elle enfin mise en œuvre ?

On l’espère bien à la faveur de la signature d’un accord tuniso-algérien pour développer la coopération bilatérale dans le tourisme, à l’issue de la 5e session de la commission sectorielle tuniso-algérienne du tourisme qui s’est tenue mercredi 3 août 2022 à Tunis.

L’accord prévoit l’échange de données, d’expériences et d’expertises sur l’application des textes de classement et d’exploitation des équipements touristiques, dont les centres de thermalisme.

Il prévoit également la mise à jour des accords de jumelage signés entre les centres de formation touristique des deux pays et la tenue de sessions de formation pour les travailleurs des hôtels et bureaux d’accueil des zones frontalières et des écoles de tourisme frontalières.

Dans le cadre de cet accord, les deux pays travailleront à la création d’un mécanisme de financement de projets touristiques conjoints, au renforcement du partenariat public-privé et au développement du transport touristique pour relier les villes des deux pays.

Les deux parties se sont engagées à mettre en place un programme exécutif pour la période 2023-2025, visant à promouvoir les attractions touristiques dans les deux pays, organiser des visites de terrain pour les agences de voyages tunisiennes et algériennes, numériser le secteur et diversifier l’offre touristique.

Au cours de la cérémonie de clôture, le ministre du Tourisme et de l’Artisanat Mohamed Moez Belhassine a souligné l’engagement à renforcer la coopération bilatérale dans le domaine du tourisme.

Pour sa part, le ministre algérien du Tourisme et de l’Artisanat Yacine Hammadi a affirmé le souci de son pays de s’appuyer sur l’expérience tunisienne en matière d’investissement, notamment dans le secteur foncier, soulignant la nécessité de développer le tourisme familial entre les deux pays.

I. B. (avec Tap).