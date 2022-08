Durant une grande partie de l’été, et plus précisément entre le 27 juillet et le 31 août, la Banque nationale agricole (BNA) offre à ses clients la possibilité de gagner un séjour, pour deux personnes, pour assister à la Coupe du monde de football, qui se déroulera en novembre et décembre prochains, au Qatar.

Pour avoir une chance d’être par les chanceux, il suffit de payer avec la cartes Visa BNA.