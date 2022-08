Tunisie: la réforme fiscale au cœur du programme de réforme économique

Le Fonds monétaire international (FMI) s’est engagé à accompagner la Tunisie dans sa réforme fiscale, a déclaré l’économiste senior au FMI Patrick Petit, qui s’exprimait lors de sa rencontre jeudi 11 août 2022 à Tunis avec le ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia.

Patrick Petit, qui avait rencontré la veille les président des deux centrales patronales, l’Utica et Conect, a mis l’accent sur la volonté des différents acteurs tunisiens de faire évoluer le système fiscal, d’améliorer le climat des investissements, d’augmenter les ressources de l’Etat et de renforcer le positionnement de la Tunisie, en tant que site attractif pour l’investissement sur la scène internationale.

La ministre Nemsia a, pour sa part, souligné l’engagement de l’Etat à poursuivre la réforme du système fiscal, à mettre en place des mécanismes adéquats en vue de rationaliser le système fiscal, de concrétiser le principe de justice et d’élargir l’assiette fiscale.

L’État vise également à moderniser l’administration fiscale et à généraliser la numérisation des services aux contribuables.

Toutes ces mesures aideront les entreprises à s’acquitter rapidement et efficacement de leurs obligations fiscales et contribueront à améliorer les ressources propres de l’État, à améliorer le climat des affaires et à lutter contre l’évasion fiscale et l’économie parallèle, a-t-elle ajouté.

L’économiste senior du FMI est en visite de travail à Tunis dans le cadre du programme de coopération technique entre la Tunisie et le FMI pour la réforme du système fiscal, qui s’inscrit dans le cadre du grand programme de réforme du gouvernement tunisien.

Rappelons aussi que la Tunisie est en négociation avec le FMI pour un nouvel accord de prêt. Les discussions techniques sont achevées et l’accord doit être décidé lors d’une prochaine réunion du conseil d’administration du fonds.

D’après Tap.