Meurtre d’un retraité à Mornag : Un couple placé en détention

Le parquet de Ben Arous a ordonné la mise en détention d’un couple, arrêté par la garde nationale dans la nuit du 16 au 17 août 2022, dans le cadre de l’enquête ouverte suite au meurtre d’un professeur à la retraite, tué la semaine dernière chez lui à Mornag.

L’homme et son épouse, accusés du meurtre, connaissaient leur victime qui venait de les recruter afin de l’aider à entretenir sa ferme, indique la Direction générale de la garde nationale (DGGN). Ils ont été arrêtés du côté de Mhamdia par la brigade de recherche et d’investigation relevant de la garde nationale et ont avoué leur forfait.

Selon les premiers éléments, le couple a tué le professeur à la retraite dans le but de lui voler ses biens… Après avoir commis leur acte odieux, ils ont pris la fuite, en planifiant de quitter illégalement le territoire tunisien, via les frontières du nord-ouest.

Le parquet a ordonné leur mise en détention du couple, qui sera poursuivi pour homicide volontaire avec préméditation, sachant que l’enquête se poursuit.

Y. N.