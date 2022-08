Tunisie : la CTN table sur une hausse de 6% du nombre de passagers pendant la saison estivale

Le trafic passagers à destination de la Tunisie via les traversées opérées par la Compagnie tunisienne de navigation (CTN, Cotunav) sur les lignes Marseille-La Goulette et Gênes-La Goulette a augmenté de 22% sur 95 trajets du 15 juin à mi-août 2022, par rapport à la saison 2021.

Selon les données de l’entreprise publique, le nombre de voitures transportées entre ces ports a également augmenté de 18% par rapport à la même période de 2021, tandis que le taux de régularité des trajets a dépassé les 95%.

Le transporteur maritime national a adopté, en 2022, un nouveau système de réservation qui lui a permis de mieux contrôler la demande et les prix. Et il prévoit 62 allers-retours sur les lignes Marseille/La Goulette et Gênes/La Goulette, et une augmentation du nombre de passagers de 6% contre une hausse de 4% du nombre de voitures par rapport à la saison estivale dernière.

La compagnie a accordé des rabais entre 10 et 40% sur tous les aliments et boissons vendus aux passagers de ses navires depuis le 1er août 2022, en plus d’offrir des services Internet et une baignade gratuite pendant une heure-et-demie.

D’après Tap.