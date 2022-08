Câlinothérapie pour tous !

La câlinothérapie se définit comme le fait d’améliorer son état de santé, de stress, son niveau de vie en pratiquant souvent (au moins une fois par jour) des câlins. Et si c’était la solution miracle pour tous les problèmes de la Tunisie, où les citoyens, parfois acariâtres et agressifs, manquent visiblement de tendresse à offrir et à recevoir en retour?

Par Fathi Bchir *

Docteur câlin devrait ouvrir son cabinet. Il serait le premier praticien dont la médecine reposerait sur la câlinothérapie. Ah dis donc ! Halal ou pas, le câlin médicament serait bénéfique et même les risques d’accoutumance sont sans dangers.

J’apprends suite à une recherche sur internet que «le câlin a des effets bénéfiques pour la santé. Plusieurs études ont démontré que les étreintes d’affection augmentent les niveaux d’ocytocine et réduisent la pression artérielle.» Donc, moins de visites à la pharmacie.

Production hormonale pour amener du bien-être

Différents professionnels essaient d’exploiter cette production hormonale pour amener du bien-être.

Ouvrir les bras pour changer le monde, du free hug à la câlinothérapie, Gilles Gallas donne différentes pistes à travers le monde [lesquelles ?] pour trouver le moyen de se soigner de cette manière.

Ce serait en Tunisie une vraie révolution Tunisie pour réduire les dangers qui menacent la société si on faisait précéder les prières dans les mosquées par quelques câlins et s’il y avait aussi des câlins donnés par le guichetier au moment de payer sa facture à la Steg ou à la Sonede.

On adosserait les rapports sociaux sur le la câlinothérapie. En allant chez le marchand de légumes, on lui demande une pastèque mûre et en même temps on reçoit le fruit et un câlin. Ce serait double bénéfice.

Obligation de câlins gratuits dans la Constitution

On peut aussi imaginer un garde national sur la route qui dirait «Vos papiers s’il vous plaît !» et vous fait en même temps un câlin. La Tunisie n’en serait que plus belle probablement.

Il faut ajouter l’obligation de câlins gratuits dans la Constitution. Le gouvernement pourrait même créer une agence nationale du câlin pour en dispenser à tous les nécessiteux et dans les régions les plus reculées. De Tataouine à Zarzouna, Bizerte, toute la Tunisie ne serait plus qu’une fabrique d’ocytocine. On pourrait peut-être bien en exporter.

Journaliste basé à Bruxelles.