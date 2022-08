Tennis : Ons Jabeur pourra-t-elle franchir le 3e tour de à l’US Open ?

Au tournoi de tennis de l’US Open, où elle entame sa 7e participation, le lundi 29 août 2022, Ons Jabeur, qui porte l’espoir de 12 millions de Tunisiens, n’a jamais dépassé le 3e tour. Pourra-t-elle le faire cette fois ? Le passé éclaire le présent… (Illustration : Ons Jabeur à Wimbledon en 2022).

Par Samir Gharbi

L’US Open est l’un des quatre tournois majeurs du tennis mondial. C’est le plus ancien tournoi ouvert aux dames (depuis 1881), avant ceux de Wimbledon – Londres (1884), de Roland-Garros – Paris (1891) et de Melbourne – Australie (1922).

Née en 1994, Ons Jabeur est professionnelle (i.e. elle gagne sa vie en jouant au tennis) depuis 2012. Elle a participé 21e fois aux quatre tournois majeurs : 6 fois à l’US Open et 5 fois dans chacun des trois autres. Elle a brillé une seule fois, le 27 juin 2022, en parvenant à la Finale de Wimbledon. A l’Open d’Australie, elle a été trois fois éliminée dès le 1er tour, une fois au 3e tour et une fois, elle était arrivée au quart de finale. A Roland-Garros, elle a perdu deux fois dès le 1er tour (dont la dernière en juin 2022), une fois au 3e tour et elle est parvenue deux fois au huitième de finale.

A l’US Open, où elle entame sa 7e participation le lundi 29 août, elle n’a jamais dépassé le 3e tour… Tiré des archives du célèbre tournoi américain, voici son palmarès année après année, pour voir son évolution et, peut-être, essayer de jauger ses chances cette année, qui l’a vue atteindre son meilleur classement mondial (5e WTA).

2014 :

Ons avait à peine deux ans de tennis «pro». A 20 ans, elle réussi à se qualifier au 1er tour. Son classement au tennis féminin (WTA) était 166e avec 351 points… Malchance, elle tombe sur Andrea Petkovic, 27 ans, 1ère joueuse allemande d’origine bosniaque et 19e joueuse mondiale. Ons résiste bien au 1er set qu’elle perd 6 à 7, puis gagne 6-1 et s’incline 3-6.

2017 :

Ons revient après deux tournois d’absence (2015 et 2016). A 23 ans, elle occupe le 99e rang avec 638 points. Elle tombe sur une débutante américaine, Brienne Minor, 957e rang, qu’elle bat 6-1 et 7-5.

Au 2e tour, elle doit affronter la 22e joueuse mondiale, l’Américaine Coco Wandeweghe, 26 ans. Elle est éliminée après une résistance farouche (6-7, puis 2-6).

2018 :

Dès le 1er tour, Ons Jabeur, en baisse (elle a rétrogradé au 114e rang), est opposée à l’étoile montante d’Australie, Ashleigh Barty, 22 ans, 17e rang mondial. Elle s’incline : 1-6; 3-6.

2019 :

Ons, 25 ans, remonte la pente, elle se classe au 62e rang avec 955 points, et elle doit, dès le 1er tour, affronter la championne française Caroline Garcia, 26 ans, 27e rang. Ons réalise l’exploit d’éliminer sa rivale d’un jour en deux sets : 7-6 et 6-2… Pleine de fougue, elle élimine au 2e tour la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich, 25 ans, 46e rang. Au 3e, la Tunisienne s’incline face à la championne tchèque, Aliaksandra Sasnovich, 3e rang mondial, non sans avoir gagné le 2e set (1-6 ; 6-4 et 4-6).

2020 :

Ons a nettement progressé : 31e rang avec 1 573 points. Elle entre pour la première fois au tableau des têtes de série de l’US Open. Elle élimine facilement ses premières adversaires, la Polonaise Katarzyna Kawa (125e rang) et l’Estonienne Kaia Kanepi (100e). Au 3e tour, elle tombe sur la championne américaine en titre, Sofia Kenin, 4e rang mondial. Elle résiste au 1er set (6-7) puis s’incline 3-6.

2021 :

Ons Jabeur progresse au 21e rang. Tête de série, elle affronte et bat la première française Alizé Cornet, 56e rang, en deux sets ardus (7-5 ; 7-5). Elle est chanceuse au 2e tour : elle reçoit la Colombienne Camila Osorio, 80e rang qu’elle élimine sèchement 6-0 et 6-1. Mais au 3e tour, elle est face à la championne Belge, Elise Mertens, 16e rang mondial. Elle perd 3-6 puis 5-7.

2022 :

Ons Jabeur, 27 ans, bien calée au 5e rang mondial avec 3 920 points, affrontera, le lundi 29 août, l’Américaine Madison Brengle, 32 ans, 63e rang mondial. Les deux joueuses se sont affrontées une seule fois dans leur carrière : en janvier 2020, au tournoi de Hobart (Australie) : Ons, classée alors 85e, l’avait emporté face à Madison, classée alors 93e, après un premier set difficile (7-6) et un deuxième facile (6-2).

Si elle retrouve sa forme du dernier tournoi de Wimbledon, qui l’a vue accéder en finale, Ons a des chances de passer le 1er tour, puis le 2e… Après, c’est le sort qui décidera ! Car, en tennis, comme dans les autres sports, la technique, la forme et le mental du moment comptent beaucoup. Mais aussi la chance…