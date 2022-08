US Open : Tunisie Télécom transmet à Ons Jabeur les messages de ses fans

Tunisie Télécom (TT) a appelé les internautes tunisiens à laisser leurs messages à la joueuse de tennis Ons Jabeur (28 ans, 5e mondiale) qui participe actuellement à l’US Open, à travers la page Facebook de l’opérateur de télécommunications national.

«Concentration, engagement et motivation… C’est avec cet état d’esprit que notre championne Ons Jabeur prendra part au dernier tournoi du Grand Chelem, US Open Tennis Championships, et compte sur nos encouragements ! Laissez-donc vos meilleurs commentaires et cœurs sur cette publication adressée à notre fierté nationale», lit-on sur la page Facebook de TT.

Lien pour laisser des commentaires à Ons Jabeur.

C. B. Y.