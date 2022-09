Météo : Un week-end marqué par une hausse des températures en Tunisie

L’institut national de la météorologie (INM), a annoncé ce samedi 3 septembre 2022, une hausse des températures allant jusqu’à 44°C, avec coups de sirocco attendus dans plusieurs régions du pays.

Pour ce samedi, les températures varient entre 32 et 38 °C au nord et entre 37 et 43°C dans le reste des régions, sachant qu’en fin de journée, le temps sera partiellement nuageux, en particulier au nord et au centre, où des cellules orageuses et des pluies sont attendues.

La vague de chaleur se poursuivra demain, dimanche 4 septembre et les températures augmenteront encore lundi, selon les prévision de l’INM, qui annonce un répit pour mardi puis une nouvelle hausse des températures pour mercredi et jeudi.

Y. N.