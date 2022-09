Environnement : Les agriculteurs tunisiens reviennent de plus en plus aux semences traditionnelles

Alors que les semences de blé améliorées et développées à partir des années 80 sont rattrapées par les maladies, les agriculteurs tunisiens reviennent de plus en plus aux semences traditionnelles. Ils vendent ainsi des produits plus sanitaires et de plus en plus demandés, malgré leurs prix élevés.

«Les demandes augmentent et nous avons peur de ne plus pouvoir y répondre. Nous sommes obligés de travailler plus et de recruter des agriculteurs qui connaissaient les semences traditionnelles», affirme l’agriculteur Abdelbasset Arfaoui à la chaîne française T, qui a récemment réalisé un reportage à ce sujet.

Plus résistantes aux conséquences du changement climatique, les semences traditionnelles, longtemps menacées par les variétés hybrides, se développent donc à nouveau, notamment en Tunisie, et ce, en vue de faire face aux sécheresses accrues et à la propagation de maladies,.

C. B. Y.