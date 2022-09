La BNA sponsor de la 33e édition du Championnat Euro-Afrique de pêche sous-marine (du 7 au 11 septembre à Bizerte)

La BNA apporte son soutien à la 33ème édition du Championnat Euro-Afrique de Pêche Sous-marine, qui se déroulera à Bizerte du 7 au 11 septembre 2022, avec la participation de 60 pêcheurs sportifs, représentant 15 pays africains et européen ; le lieu des compétitions s’étalera entre les côtes de Cap Angela et de Cap Blanc.

En marge de cet événement, des tables rondes et des ateliers scientifiques seront organisés ayant pour thème essentiel la préservation de l’environnement, notamment, la méditerranée et le domaine sous-marin.

Cet événement s’engage en faveur du sport, de la protection de l’environnement et du tourisme et vise à encourager la valorisation du sport associé aux bienfaits de l’environnement par la sensibilisation aux enjeux du développement durable et à la nécessité d’agir, chacun à son niveau et selon ses possibilités, pour limiter les impacts néfastes de l’homme sur son environnement.

Assurer une meilleure valorisation de notre engagement dans le sport et consolider notre attachement aux valeurs de respect, de partage, de solidarité et de dépassement de soi, tels sont les objectifs recherchés à travers notre soutien et notre sponsoring de cette compétition.

