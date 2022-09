Deux femmes et un homme arrêtés huit mois après avoir cambriolé une pharmacie à Tunis

L’enquête ouverte en janvier dernier suite au cambriolage d’une pharmacie à Tunis, a permis l’arrestation, hier, de deux femmes et un homme qui ont été placés en détention.

C’est ce qu’indique un communiqué publié, ce jeudi 8 septembre 2022, par la Direction générale de la garde nationale (DGGN), en précisant que la propriétaire de la pharmacie avait porté plainte le 3 janvier dernier, en affirmant que les cambrioleurs ont pu voler une importante somme d’argent.

La Direction centrale de la GN de Ben Arous s’était alors chargé de l’affaire et les investigations ont permis d’identifier les suspects qui étaient en fuite, et qui ont finalement été localisés mercredi et arrêtés par une patrouille de la GN.

Sur ordre du parquet, ils ont été placés en détention, ajoute la DGGN.

Y. N.