« Regarder l’Algérie d’aujourd’hui » à la Cinémathèque tunisienne

La Cinémathèque tunisienne accueillera aujourd’hui et demain le cycle de projections “Regarder l’Algérie aujourd’hui”.

“Regarder l’Algérie aujourd’hui” est un programme cinématographique organisé par l’Institut de Recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC) en partenariat avec la Cinémathèque tunisienne.

Le programme revient pour une deuxième saison qui démarre aujourd’hui (mercredi 14 sptembre) et qui se poursuit jusqu’à demain avec un cycle de projections et de débats qui comprend quatre films algériens sortis entre 2010 et 2019.

Le programme :

Mercredi 14 septembre : “Les baies d’Alger” et “143, rue du désert” de Hassen Ferhani.

Jeudi 15 septembre : “La parade de Taos” de Nazim Djemaï et “La Chine est encore loin” de Malek Ben Smaïl.

