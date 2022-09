Fathi Sellaouti : «Les demandes des syndicats sont légitimes mais difficiles à satisfaire»

Commentant les revendications syndicales relatives à son secteur, le ministre de l’Education, Fathi Sellaouti, a estimé que celles-ci sont légitimes, mais les finances publiques ne permettent pas leur satisfaction.

Il a, par ailleurs affirmé qu’il comprenait ces demandes.

Rappelons que la Fédération générale de l’enseignement secondaire observe une marche de protestation d’une heure de 10h à 11h, ce jeudi 15 septembre 2022, jour de la rentrée scolaire.

Elle a également décidé de ne pas soumettre les notes du premier trimestre à l’administration.

Pour le syndicat, il y a plus de 5.000 postes vacants dans les établissements scolaires, et le ministère devrait recruter davantage. C’est l’une des raisons du conflit entre la partie gouvernementale et la partie syndicale.

C. B. Y.