Abu Dhabi : Ons Jabeur sacrée personnalité sportive arabe de l’année

La joueuse de tennis tunisienne Ons Jabeur a été sacrée personnalité sportive arabe de l’année en remportant le Prix Fatima Bint Mubarak 2022 pour le sport féminin à Abu Dhabi au Émirats arabes .

La Tunisienne, classée 2e mondiale, a obtenu ce prix en signe de reconnaissance de ses réalisations, qui font d’elle une star et une championne arabe, indiquent les organisateurs de cette 6e édition du Prix Fatima Bint Mubarak, en rappelant qu’Ons Jabeur est la première joueuse arabe à atteindre ce niveau.

Ons Jabeur a exprimé pour sa part sa joie et sa reconnaissance en remerciant Fatima Bint Mubarak présidente de l’Union générale de la femme pour son soutien à la femme au niveau mondial d’une manière générale et arabe en particulier. La championne tunisienne a également affirmé être fière et heureuse de remporter ce prix.

