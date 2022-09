Lassâad Ben Dhiab : «La transformation digitale est un objectif national de haute importance pour Tunisie Télécom»

En marge de leur visite à la zone blanche Safsaf (délégation de Kalâat Senan), hier, lundi 19 septembre 2022, le ministre des Technologies de la communication, Nizar ben Néji, et le président-directeur général de Tunisie Télécom, Lassâad Ben Dhiab, ont effectué une visite au centre Elife, au Kef, où ils ont supervisé la campagne nationale pour l’obtention de l’identité digitale, «e-houwiya».

Dans une déclaration accordée à l’envoyé spécial de Kapitalis au Kef, Lassaâd Ben Dhiab a estimé que les projets nationaux de cette envergure ne peuvent pas réussir que s’il existe une infrastructure évoluée, permettant la fourniture de services de haute qualité. d’où l’implication de Tunisie Télécom (TT), lequel, «en tant qu’opérateur national, il ne peut pas être absent d’un projet national qui fera une transition qualitative en ce qui concerne les services digitaux.»

«Depuis des années, on parle en Tunisie et dans plusieurs pays de la transformation digitale, qui ne peut réussir que s’il y a une infrastructure évoluée qui lie toutes les régions et toutes les zones, à travers des moyens de communication de haute qualité de haut débit», détaille le PDG de TT.

Pour M. Ben Dhiab, des services permettant à tout citoyen, quel que soit sa localisation, d’accéder de façon facile et fluide aux services digitaux, sont également indispensables dans cette optique de réussir la transformation digitale.

Et de conclure : «L’identité digitale est l’une des bases des services digitaux et de la transformation digitale en Tunisie, et Tunisie Télécom est fidèle à sa réputation, en tant qu’entreprise citoyenne. Pour nous, les Tunisiens ont des droits que notre opérateur doit garantir, à savoir des services de meilleure qualité possible. Cela concerne la liaison numérique, à haut débit, mais aussi les services commerciaux.»

E-houwiya est une clé d’authentification et d’accès sécurisé à une panoplie de services administratifs en ligne, disponible 24h/24 et 7j/7. Elle a, pour but, d’épargner aux citoyens le temps perdu et les déplacements inutiles.

A la validation de son identité chez son opérateur téléphonique, le citoyen reçoit, par SMS, un identifiant digital et un code confidentiel.

