Tunisie-Blanchiment d’argent : Trois étrangers à la tête de sociétés-écrans visés par l’enquête

Le ministère de l’Intérieur a annoncé ce jeudi 22 septembre 2022 que l’enquête ouverte suite au démantèlement, en juin dernier, d’un réseau de blanchiment d’argent lié à la fraude fiscale via des activités de paris sportifs, se poursuit, ajoutant que trois étrangers «d’origine européenne» font actuellement l’objet de poursuites dans cette affaire.

Le ministère précise que ces derniers sont suspectés d’être derrière deux sociétés-écrans, en rappelant que dans le cadre de cette affaire, 4 millions de dinars (MD) avaient été saisis le 13 juin dernier, ajoutant que les investigations menées par la brigade centrale de lutte contre les crimes économiques et financiers et par la brigade centrale de la garde nationale de Laouina, ont révélé l’existence d’un autre compte bancaire appartenant aux suspects, via une autre société et qu’en coordination avec le parquet, il a été décidé d’y saisir la somme de 1 MD, ce jeudi.

La même source a ajouté que malgré le démantèlement dudit réseaux et l’arrestation d’un certain nombre de ses membres, en juin dernier, les suspects étrangers, avaient poursuivi leurs activités illégales dans le domaine des paris sportifs et des jeux de hasard, en affirmant que l’enquête se poursuit.

