VIH/Sida en Tunisie : lancement de la plateforme numérique Salema

L’Association tunisienne de la santé de la reproduction (ATSR) lance, à partir du mercredi 28 septembre 2022, la plateforme numérique Salema pour favoriser l’engagement et l’accès des populations exposées au VIH/Sida en Tunisie notamment les populations-clés, aux services et aux informations pour être orientées vers des services d’aides sociale, juridique, psychologique, les services de dépistage et de prise en charge.

Salema est un projet de l’ATSR avec le soutien du Fond mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, en collaboration avec le programme national de lutte contre le sida et les mst et 18 Ong nationales et internationales.

La Tunisie a une population jeune; les jeunes âgés de 15 à 34 ans à la date du recensement de 2014 représentent le tiers de la population totale du pays (explicitement 33,2%). Cet effectif constitue en lui-même un défi pour le pays en termes de droits et d’accès à des services essentiels et de développement de leur potentiel économique et social.

Selon l’enquête d’Onu Sida2, en 2019, la Tunisie compte environ 6500 personnes atteintes du VIH et seulement 20% connaissent leurs statuts, il y a environ 25.000 travailleuses de sexe, il y a environ 28 000 hommes ayant des rapports homosexuels, et il y a environ 9000 personnes qui s’injectent de la drogue.

Le constat est que certains groupes clés de la population sont plus vulnérables à l’infection à VIH et ont un accès moins facile aux services de dépistage, de conseil, de traitement et de soins. Il s’agit notamment des consommateurs de drogues par injection, des hommes ayant des rapports homosexuels, des travailleurs du sexe, des migrants, des détenus et des personnes transsexuelles.

L’accès limité ou inexistant à l’information fiable et adaptée, certains problèmes de demande, d’offre et d’accès aux services de qualité et surtout ces dernières années, risquent de causer des grossesses précoces et non désirées, des avortements clandestins, le VIH/Sida et d’affecter la santé des jeunes, de la famille et de la communauté en général.

