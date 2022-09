Le Comité médical de l‘hôpital Aziza Othmana déplore le décès de Dr Selma Hafsia

Le Comité Médical de l‘Hôpital Aziza Othmana a rendu hommage, ce mercredi 28 septembre 2022, à Selma Hafsia médecin pédiatre, décédée hier.

«En mon nom et au nom de tout le personnel médical, paramedical et administratif, de l’Hôpital Aziza Othmana, nous présentons nos condoléances les plus attristées à la famille du Dr Selma Hafsia.

Le Dr Selma Hafsia, Pédiatre à l’Hôpital Aziza Othmana s’est dévouée pendant des années pour assurer la meilleure prise en charge des nouveaux nés dans des conditions très difficiles», lit-on dans le post publié par Emna Gouider, présidente du Comité Médical de l‘Hôpital Aziza Othmana, qui a également décrit la regrettée «comme une personne humble, souriante, humaine et très serviable».

De nombreux médecins, associations et le ministère de la Santé ont également présenté leurs condoléances à la famille de la défunte, à ses amis, à ses consœurs et confrères.

L’Association Zone Verte Menzah, dont Selma Hafsia était membre fondateur a aussi exprimé sa douleur, en ces termes : «Nous garderons de toi ton sourire et ton enthousiasme contagieux. Repose en Paix chère Selma, tu es une femme formidable, généreuse et dévouée. Que Dieu t’accueille dans son vaste paradis. Nos plus sincères condoléances vont à toute sa famille et amis».

