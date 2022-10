Football – Compétitions africaines : Programme des clubs tunisiens

Les matchs du 2e tour préliminaire de la Ligue des champions africaine de football et de la Coupe de la confédération auront lieu ce week-end. Quatre clubs tunisiens y sont engagés, à savoir l’Espérance, l’Union monastirienne, le Club africain et le Club sfaxien. Ci-dessous les dates et heures de leurs matchs, rendues publiques, ce mercredi 5 octobre 2022, par la Confédération africaine de football (Caf).

Ligue des champions

Dimanche 9 octobre

– A 15h au stade Mustapha Ben Jannet :

Union sportive monastirienne – Al Ahly (Egypte)

– A 16h au stade Abiola, à Abuja :

Platinum United (Nigeria) – Espérance sportive de Tunis

Coupe de la confédération

Samedi 8 octobre

A 17h15 au Aman stadium à Zanzibar :

Kipanga FC (Tanzanie) – Club africain

Dimanche 9 octobre

A 14h au stade Fasiledes à Gondar :

Fasil kenema sport (Ethiopie) – Club sportif sfaxien

C. B. Y.