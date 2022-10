La coopération allemande présente ses programmes pour l’emploi en Tunisie

Le bureau d’information de la Chambre Tuniso-Allemande de l’Industrie et du Commerce (AHK Tunisie), a organisé, le 27 septembre 2022, l’«Initiative spéciale formation et emploi : bilan et perspectives».

Cet InfoPoint a été l’occasion de mettre en valeur les efforts déployés par l’Agence allemande de coopération (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH, GIZ), à travers cette initiative, pour soutenir les investissements, la création d’emplois et le maintien des emplois qualifiés en Tunisie.

L’équipe du projet a fait la rétrospective de la campagne de sensibilisation menée à Tunis et dans les régions pour informer les entreprises sur les offres de coopération mises à leur disposition par l’Initiative spéciale formation et emploi, ainsi que l’accompagnement fourni aux entreprises ayant sollicité un soutien technique ou financier.

Cet évènement, qui s’est déroulé en présence des représentants de l’ambassade d’Allemagne, de la Coopération allemande en Tunisie, des organismes tunisiens d’appui à l’investissement et des chambres de commerce régionales, a été une opportunité pour présenter les acquis actuels ainsi que les offres de coopération qui seront disponibles pour la période à venir.

Ainsi, la GIZ a présenté l’assistance technique offerte par ses projets et programmes «Partenariats pour l’emploi et l’appui aux moyennes entreprises en Tunisie», «develoPPP for Jobs», «Alliance pour la qualité des produits en Afrique» et le «Programme de transformation digitale».

L’organisme allemand de coopération financière (Établissement de crédit pour la reconstruction, KfW) a de son côté présenté ses différentes offres d’assistance financière, notamment la subvention «Investissement pour l’emploi (Investment for Employment, IFE)».

InfoPoint s’inscrit dans le cadre de l’Initiative spéciale formation et emploi – «Invest for Jobs». Ce projet est mis en œuvre par l’AHK Tunisie, avec l’appui de la GIZ à travers son projet «Partenariats pour l’emploi et l’appui aux moyennes entreprises en Tunisie» et mandaté par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ). Pour en savoir plus sur les offres de « l’Initiative spéciale Formation et emploi», consulter ce site web.

