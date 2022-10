Quelles sont les cryptomonnaies dans lesquelles il faudrait investir ?

On distingue un nombre important de cryptomonnaies sur le marché et chaque jour de nouvelles autres apparaissent rendant ainsi moins aisé le choix des investisseurs. Parmi toutes les cryptomonnaies qui existent, il y en a qui sont plus sûres et sécurisées que d’autres. Les connaître éloigne du risque de faire un mauvais investissement. Si vous désiriez savoir les cryptomonnaies dans lesquelles vous pourriez investir, cet article devrait vous intéresser.

Le Bitcoin

Première cryptomonnaie à avoir été lancé en 2009, le bitcoin reste aujourd’hui indétrônable dans le classement des cryptomonnaies les plébiscitées par les investisseurs. Bien que certains observateurs pensent qu’il n’est pas la monnaie qui fera le plus grand multiplicateur, il est fort probable que dans les années à venir, la valeur du bitcoin soit multipliée par 100.

Selon certains analystes des cryptomonnaies, le bitcoin fait partie des monnaies qui résisteront les mieux à la volatilité ainsi qu’aux chutes. D’ailleurs, cette crypto représente autour de 70% de l’ensemble de la capitalisation de toutes les crypto monnaies bien que ces frais de transactions restes les plus élevés du marché.

L’objectif du bitcoin étant de devenir à long terme une monnaie universelle utilisée pour les transactions par tout monde, il est par ailleurs utilisé et considéré comme une réserve de valeur. Depuis 2021, le Salvador l’a adopté comme monnaie nationale.

L’Ethereum

Mis sur le marché depuis 2015 par VitalikButerin, l’Ethereumest l’une des cryptomonnaies sûres dans lequel il faudra également investir. Elle dispose des bases solides avec une vaste communauté de développeurs très actifs.

De même, un grand nombre de projets sont créés par utilisation de cette cryptomonnaie ce qui favorise l’essor des applications décentralisées, des contrats intelligents, des DAO ainsi que des NFT. L’ethereum est également connu pour ses nombreuses innovations qui ne cessent de séduire de milliers d’investisseurs chaque dans le monde.

Il a pour objectif d’apparaître comme un ordinateur mondial décentralisé qui permet à toute personne d’utiliser ses applications décentralisées. Actuellement, une importante transition est en cours avec l’ethereum qui évoluera d’un minage preuve travail à un minage preuve enjeu.

Avalanche

Très récente puisque sorti en 2020, Avalanche est une jeune cryptomonnaie qui semble damer le pion à plusieurs anciennes. Elle a apporté des nouveautés spectaculaires avec son jeton token qu’est l’Avax. Ce dernier utilise pour la validation des transactions financières, le proof stake ce qui en fait un réseau moins énergivore.

À l’instar de l’ethereum, Avalanche favorise également le développement d’un nombre important d’applications décentralisées et permet aussi la mise en place des milliers de contrats intelligents. Les deux cryptomonnaies utilisent d’ailleurs les mêmes types de développements (NFT,DeFi, etc.).

Par ailleurs, il faut remarquer que sur sa blockcain d’Avalanche, le nombre de transactions effectuées en une seconde est hautement élevé contrairement à ce qu’on observe avec etheureum. En plus de cet aspect, il faut ajouter également qu’Avalanche reste un réseau interopérable qui donne la possibilité de faire la personnalisation de nombreuses choses.

Cependant, le réseau comporte une certaine complexité d’utilisation. Ceci peut ainsi ralentir les utilisateurs dans l’exécution de leurs transactions. Surtout ceux qui sont nouveaux dans le domaine.

Solana

Soutenue par Sam Bankman-Fried et FTX, solana est une cryptomonnaie dotée d’une force de frappe non négligeable. Avec son token SOL, elle offre un nouveau système de consensus en utilisant du Proof of History possédant de nombreux avantages, mais également quelques inconvénients.

Avec Solana, les frais de transactions sont super intéressants puisqu’ils sont très insignifiants. Cette cryptomonnaie comporte aussi de nombreux usages à l’instar de ceux de l’ethereum avec tous les protocoles concernant les NFTs ainsi que les finances décentralisées. Avec solana, les transactions sont ultra rapide et restent très sécurisées.

Cependant, il faut dire que certaines fois, des problèmes entachent le réseau. Pendant ces périodes, la réalisation des transactions devient impossible et peut prendre de longues heures.