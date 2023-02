Shiba Inu : la crypto-monnaie qui alimente l’économie des mèmes

Shiba Inu, c’est la nouvelle star de la crypto-sphère. Ayant vu le jour en août 2020, cette petite monnaie toute mignonne a déchaîné les passions. Créée par un certain Ryochi, on notera que cet homme s’amuse à jouer à cache-cache avec son identité… mais ne vous y trompez pas, ce n’est pas un jeu d’enfant, loin de là ! Shiba Inu est un concept très sérieux…

Qu’est-ce que Shiba Inu ?

Shiba Inu est un jeton ERC-20 qui vise à devenir la crypto-reine du royaume décentralisé. Le concepteur mystérieux de Shiba Inu a d’ailleurs publié un livre blanc dans lequel il partage son plan pour donner à sa communauté les «clés de ce fascinant royaume.»

Il n’y a pas de réserve secrète de Shiba Inu, car toutes les pièces sont déjà en circulation et appartiennent à leurs acquéreurs. En fait, ce mouvement annonce clairement l’arrivée d’une nouvelle ère pour la crypto.

À l’aube de ce changement, Shiba Inu est prêt à aboyer et à mordre fort ! KuCoin : préparez-vous à voir l’histoire de la crypto écrite sous un nouveau jour !

Shiba Inu dans la zone d’achat : les tarifs

Le Shiba Inu est un petit chien digital qui, comme ses copains sur le marché, a connu des temps difficiles avant le Nouvel An. Actuellement, vous pouvez l’adopter pour environ 0,000 008 $ alors qu’il change actuellement de mains à 0,0000 008 0 $. Mais ne vous inquiétez pas, un rebond pourrait bientôt découler de la zone de demande (entre 0,000 007 71 $ et 0,000 008 22 $).

Les récentes conditions de survente affichées par l’oscillateur stochastique laissent entendre que le prix du Shiba Inu pourrait se remettre sur pattes très rapidement. De plus, la tendance baissière prolongée du Shib a formé une sorte de triangle qui pourrait bien marquer un tournant dans la vie de ce petit chien digital.

Le triangle est généralement considéré comme une figure haussière, mais les traders doivent patienter jusqu’à ce que Shiba Inu saute par-dessus la ligne supérieure pour confirmer un mouvement de 66 % vers 0,000001 001 5 À suivre de près…

Pourquoi cette cryptomonnaie alimente-t-elle l’économie des mèmes ?

Dès sa sortie, cette tendance a rencontré un franc succès sur la toile et sur les médias sociaux. Les mêmes et les parodies humoristiques ont fleuri sur 9gag, Twitter et Reddit, ce qui a boosté la popularité de la crypto-monnaie.

Finalement, Shiba Inu est devenue plus qu’une simple crypto, c’est un phénomène culturel célébrant l’esprit ludique et l’innovation financière. Alors que les investisseurs traditionnels peuvent être réticents à l’idée d’investir dans une crypto associée aux mèmes, il est difficile de nier l’impact de Shiba Inu sur une économie numérique en constante évolution.

En définitive, Shiba Inu est un bel exemple de la façon dont une idée simple et amusante peut impacter significativement l’industrie financière. Il montre également comment la puissance d’une communauté en ligne propulse un concept vers son succès. Il sera intéressant de voir comment Shiba Inu évoluera à l’avenir. Quoi qu’il en soit, ce concept reste pour l’heure l’un des moyens les plus originaux et les plus divertissants du milieu de la monnaie virtuelle.