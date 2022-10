La championne d’escrime tunisienne Ines Boubakri soutient l’association Afreecan

La championne tunisienne d’escrime Ines Boubakri a porté le t-shirt artistique de l’association Afreecan. Une manière d’exprimer son soutien aux causes humanitaires défendues par cette association.

Le t-shirt en question est l’œuvre de l’artiste Saja Calligraphy.

Afreecan est une association humanitaire et culturelle tunisienne, qui a pour but de lutter contre l’ignorance et l’abandon scolaire dans les zones démunies en Tunisie, de prendre en charge des enfants atteints de maladies héréditaires rares et de financer des microprojets pour les familles démunies et touchées par le handicap.