L’initiative Go Green Tunisia présenté aux PME et startups tunisiennes

Go Green Tunisia, une initiative lancée par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) pour promouvoir la transformation verte des petites et moyennes entreprises (PME) et startups tunisiennes, a été présentée vendredi 21 octobre 2022 à Tunis. C’était lors d’un événement organisé par la banque sur le thème «Go Green- B2B PME et Consultants». (Mark Bowman, vice président de la Berd, reçu jeudi 20 octobre 2022 par la ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, Neila Gonji).

Mise en œuvre par la Berd, cette initiative s’inscrit dans le cadre du High Impact Partnership on Climate Action (Hipca) financé par les Pays-Bas et la Finlande en vue de soutenir les efforts déployés par les PME et les startups pour relever les défis du changement climatique tout en améliorant leur compétitivité et leur croissance durable.

Le programme vise à améliorer la gouvernance des PME dans les domaines des risques environnementaux et climatiques, à encourager les entreprises à atteindre les objectifs climatiques et à adopter une stratégie verte, à réduire la consommation d’énergie grâce à des audits d’efficacité énergétique, hydrique et matérielle et à réduire l’empreinte carbone et environnementale des produits. Ceci en plus d’améliorer la compétitivité et la croissance durable des PME et startups à travers des projets de conseil et d’expertise en plus de former des consultants locaux pour lancer des projets de conseil.

Grâce à cette initiative, la Berd élargira la gamme de produits de conseil «verts» mis à la disposition des PME et augmentera la proportion de PME bénéficiaires afin de les aider à adopter des stratégies et des pratiques commerciales ayant un impact positif sur le climat.

La Berd fournira soit des conseils aux entreprises par le biais de consultants locaux, soit une expertise sectorielle par le biais de conseillers internationaux, en fonction des besoins des entreprises sélectionnées.

Anis Fahem, directeur national du programme d’appui aux PME de la Berd, a déclaré que la «réunion a pour but de présenter l’initiative de la Berd aux 150 entreprises participantes, d’expliquer les procédures pour y adhérer et de les aider à entrer en contact avec des consultants en économie verte (efficacité énergétique, gestion des déchets, gestion des eaux usées, audit environnemental, ISO 14001, ISO 50001, etc.), afin de les accompagner dans la réalisation du développement durable de leurs entreprises.

L’assistance technique pour développer les études et les plans d’action nécessaires à la transformation verte des entreprises sera mise à disposition grâce aux dons de la Berd.

Dans un deuxième temps, la banque soutiendra les investissements verts des entreprises par des lignes de financement structurées avec des banques locales et des subventions allant jusqu’à 15% à 20% de ces investissements.

D’après Tap.